Вирусолог оценил исследование о сроках жизни COVID-19 на экранах смартфонов

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Вирусолог Анатолий Альтштейн оценил исследование, согласно которому коронавирусная инфекция COVID-19 может жить на поверхности денежных купюр, металлических поручней и мобильных телефонов в течение месяца.
Вирусолог оценил исследование о сроках жизни COVID-19 на экранах смартфонов
  • Pixabay

«Результаты этих исследований у разных специалистов будут варьироваться, это зависит от нескольких факторов. Самое большое влияние здесь оказывает исходная доза вируса», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, также влияет штамм вируса, поскольку он может быть более устойчивым или менее устойчивым.

Многое зависит и от среды, в которой находится вирус на поверхности предметов.

«Всё это говорит о том, что нужно дезинфицировать поверхности, протирать телефоны. С деньгами немного сложнее ситуация», — считает Альтштейн.

Он добавил, что вирус чувствителен к ультрафиолету, поэтому можно подержать купюры на свету.

По данным специалистов из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, коронавирус при комнатной температуре может находиться на гладких поверхностях на протяжении 28 дней.

Ранее Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией COVID-19.

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