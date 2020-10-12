Вирусолог оценил исследование о сроках жизни COVID-19 на экранах смартфонов
- Pixabay
«Результаты этих исследований у разных специалистов будут варьироваться, это зависит от нескольких факторов. Самое большое влияние здесь оказывает исходная доза вируса», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, также влияет штамм вируса, поскольку он может быть более устойчивым или менее устойчивым.
Многое зависит и от среды, в которой находится вирус на поверхности предметов.
«Всё это говорит о том, что нужно дезинфицировать поверхности, протирать телефоны. С деньгами немного сложнее ситуация», — считает Альтштейн.
Он добавил, что вирус чувствителен к ультрафиолету, поэтому можно подержать купюры на свету.
По данным специалистов из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, коронавирус при комнатной температуре может находиться на гладких поверхностях на протяжении 28 дней.
Ранее Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией COVID-19.