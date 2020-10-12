Эксперт оценил ситуацию с пандемией COVID-19

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Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил ситуацию с пандемией COVID-19.
Эксперт оценил ситуацию с пандемией COVID-19
  • РИА Новости

«Вирус оказался очень серьёзным. Погода на его распространение влияет очень слабо. Сейчас у нас осенний подъём, как долго он будет продолжаться, сказать трудно», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, во многом это зависит от отношения граждан.

Кроме того, Альтштейн отметил, что решающим фактором будут изменения самого вируса, который станет более мягким, плюс люди станут меньше заболевать на фоне вакцинации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о ситуации с COVID-19.

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