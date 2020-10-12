В Челябинской области рассказали о ситуации с COVID-19

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По данным оперативного штаба Челябинской области, на 12 октября зафиксировано 95 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки, включая девятерых школьников.
В Челябинской области рассказали о ситуации с COVID-19
  • © Anton Vaganov
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

В минувшие выходные область обновила максимальный показатель заболеваемости последних месяцев — 99 инфицированных в сутки.

«С начала пандемии произошло 17 875 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3852 южноуральца. Умерли шесть человек в возрасте 55, 65, 79, 80 и 83 лет — три мужчины и три женщины. Для всех COVID-19 осложнил тяжёлые заболевания», — пояснили в оперштабе.

Выздоровели за сутки 85 человек, с начала пандемии — 13 438 жителей области.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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