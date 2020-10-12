Учёные назвали срок жизни коронавируса на экранах смартфонов

Коронавирусная инфекция COVID-19 может жить на поверхности денежных купюр, металлических поручней и мобильных телефонов в течение месяца.

Об этом пишет Virology Journal, ссылаясь на данные специалистов из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями.

По их данным, коронавирус при комнатной температуре может находиться на гладких поверхностях на протяжении 28 дней.

Отмечается, что наибольшую опасность представляют стёкла, включая экраны смартфонов, банкноты, а также предметы из нержавеющей стали.

На этих поверхностях SARS-CoV-2 может жить при температуре +20 °С около месяца, при +30 °С — 3 недели и только при +40 °С он проживёт несколько суток.

Ранее британские учёные заявили, что боли в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах могут указывать на то, что человек заболел коронавирусом.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал заявления британских учёных о новых симптомах заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.