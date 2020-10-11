Вирусолог оценил заявления о новых симптомах коронавируса

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал заявления британских учёных о новых симптомах заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вирусолог оценил заявления о новых симптомах коронавируса
  • РИА Новости

По его словам, после наблюдения за вирусом в течение девяти месяцев открывать новые симптомы довольно сложно.

«Из тех симптомов, что тут указаны, действительно, необычными являются волдыри на ногах, остальные типичны для респираторных вирусных инфекций. Это вызывает интерес, тут речь может идти о новых вариантах вируса», — заявил он в беседе с РБК.

Ранее британские учёные заявили, что боли в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах могут указывать на то, что человек заболел коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить