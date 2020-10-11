Вирусолог оценил заявления о новых симптомах коронавируса

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал заявления британских учёных о новых симптомах заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

По его словам, после наблюдения за вирусом в течение девяти месяцев открывать новые симптомы довольно сложно.

«Из тех симптомов, что тут указаны, действительно, необычными являются волдыри на ногах, остальные типичны для респираторных вирусных инфекций. Это вызывает интерес, тут речь может идти о новых вариантах вируса», — заявил он в беседе с РБК.

Ранее британские учёные заявили, что боли в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах могут указывать на то, что человек заболел коронавирусом.