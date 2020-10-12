Эксперт рассказал о влиянии стресса на иммунную систему

Главный внештатный психиатр столичного Департамента здравоохранения Георгий Костюк рассказал о влиянии стресса на иммунную систему.

«Всегда есть сопротивляемость организма, устойчивость организма. Стресс, конечно же, может на это повлиять. Но это косвенное влияние», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, стресс способен менять поведение человека. Как пояснил Костюк, человек, например, может сгоряча прекратить выполнять противоэпидемические меры, не держать социальную дистанцию.

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