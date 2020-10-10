Число попавших в больницы Махачкалы с отравлением детей выросло до 46

Число детей, госпитализированных в Махачкале с острой кишечной инфекцией, увеличилось до 46. Об этом сообщает Минздрав Дагестана.

«За ночь поступили ещё четыре ребёнка из детских садов, всего 46. Это общее число госпитализированных на сегодня», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор назвал некачественные продукты одной из возможных причин отравления детей в Дагестане.

9 октября в больницы Махачкалы стали поступать дети из детских садов и школ с признаками отравления.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.