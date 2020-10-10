Под Рязанью потушили пожары в попавших в зону ЧП населённых пунктах

В Рязанской области полностью ликвидировали пожары в населённых пунктах, попавших в зону поражения от взрывов на складе боеприпасов, сообщили в МЧС России.

«Ликвидированы пожары на территории населённых пунктов Рязанской области, которые попали в зону поражения от взорвавшихся боеприпасов 7 октября. На данный момент основные работы завершены», — говорится в заявлении.

Участвовавшие в тушении подразделения МЧС России из Тульской и Московской областей, а также из Москвы планируют в ближайшее время вернуться в места постоянной дислокации.

Группировка из Рязанской области продолжит работы по тушению отдельных очагов тления.

Вечером 9 октября пожар на складе боеприпасов в Рязанской области был полностью потушен.

7 октября на арсенале в районе населённого пункта Желтухинского в Рязанской области произошёл пожар из-за загоревшейся травы. Более 2,3 тыс. человек были эвакуированы, 16 человек госпитализированы.