Пожар на арсенале в Рязанской области полностью потушили

В российском Минобороны сообщили, что пожар на складе боеприпасов в Рязанской области полностью потушен, передаёт РИА Новости.

«Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков заявил о полной ликвидации всех очагов возгорания на арсенале хранения боеприпасов в Рязанской области», — сообщили в ведомстве.

Также, как сообщает Минобороны, Булгаков заявил о «переходе к этапу восстановления казарменно-жилищного фонда, пострадавшего от последствий ЧС».

«По результатам проведённой на территории арсенала разведки сегодня мы констатируем факт, что пожар на нём не только локализован, а полностью ликвидированы все очаги возгорания», — сообщил Булгаков.

7 октября на арсенале в районе населённого пункта Желтухинского в Рязанской области произошёл пожар из-за загоревшейся травы.

8 октября в Минобороны сообщили, что пожар на арсенале в Рязанской области локализован.