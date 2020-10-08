Пожар на арсенале в Рязанской области локализовали

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В российском Минобороны сообщили, что пожар на арсенале в Рязанской области локализован, передаёт РИА Новости.
Пожар на арсенале в Рязанской области локализовали
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«По результатам проведённой нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру», — заявил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

7 октября на арсенале в районе населённого пункта Желтухинского в Рязанской области произошёл пожар из-за загоревшейся травы. В области введён режим ЧС. Более 2,3 тыс. человек были эвакуированы.

В результате ЧП госпитализированы 16 человек, пострадали более 20 построек.

Отмечается, что всего на месте ликвидации ЧП работают около 1,5 тыс. человек, задействовано 389 единиц техники. В том числе от МЧС — 400 человек и 87 единиц техники.

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