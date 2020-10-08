Число пострадавших при пожаре на арсенале под Рязанью возросло до 16

Количество пострадавших в результате взрывов на складе хранения боеприпасов в Рязанской области увеличилось до 16, сообщает региональное правительство.

«Пострадавшие: 16 человек (шесть — получили травмы во время пожара на военном складе, десять — в результате последствий)», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, 11 человек находятся в Скопинском ММЦ, четыре — в Ряжском, один вертолётом санавиации доставлен в травмцентр ОКБ.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

7 октября на арсенале в районе населённого пункта Желтухино под Рязанью произошёл пожар из-за загоревшейся травы. В регионе ввели режим ЧС. Более 2,3 тыс. человек были эвакуированы.

СК возбудил уголовное дело.