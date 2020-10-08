Военная авиация сбросила почти тысячу тонн воды на склады под Рязанью

Военные самолёты и вертолёты сбросили почти тысячу тонн воды на горящие склады с боеприпасами под Рязанью.

«Всего с утра 8 октября в целях тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области авиация ВКС совершила восемь вылетов самолётов Ил-76, 104 вылета вертолётов Ми-8 и четыре вылета вертолёта Ми-26, сбросив на очаги возгорания в районе ЧС 916 тонн воды», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны России.

7 октября на арсенале в районе населённого пункта Желтухинского в Рязанской области произошёл пожар из-за загоревшейся травы. В области введён режим ЧС. Более 2,3 тыс. человек были эвакуированы.

В результате ЧП госпитализированы 16 человек, пострадали более 20 построек.

Отмечается, что всего на месте ликвидации ЧП работают около 1,5 тыс. человек, задействовано 389 единиц техники. В том числе от МЧС — 400 человек и 87 единиц техники.