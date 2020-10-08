Глава МЧС доложил Путину о ликвидации последствий ЧП под Рязанью

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о действиях по ликвидации последствий пожара на территории арсенала в Рязанской области.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Глава МЧС Евгений Зиничев доложил в ходе совещания о действиях по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей 7 октября в Рязанской области, где в результате возгорания сухой растительности произошёл пожар с последующими взрывами на территории складов с боеприпасами», — указано в сообщении.

В результате ЧП госпитализированы 16 человек, пострадали более 20 построек.

Отмечается, что всего на месте ликвидации ЧП работают около 1,5 тыс. человек, задействовано 389 единиц техники. В том числе от МЧС — 400 человек и 87 единиц техники.

7 октября на арсенале в районе населённого пункта Желтухинского в Рязанской области произошёл пожар из-за загоревшейся травы.

В области введён режим ЧС. Более 2,3 тыс. человек были эвакуированы.