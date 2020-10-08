В Рязанской области при ЧП повреждены две школы и детский сад

В Скопинском районе Рязанской области в результате ЧП на территории воинской части получили повреждения здания двух школ и детского сада. Дети не пострадали. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В региональном правительстве заявили, что все дети, которые были эвакуированы из зоны ЧС, находятся в безопасности. Отмечается, что пострадавших среди детей нет.

«По предварительной информации, в результате пожара на территории склада артиллерийского вооружения военной части в посёлке Желтухинский повреждены здания школы и детсада в Мало-Шелемишево (выбиты окна и двери), а также в Первомайском филиале Ряжской школы №3 (потрескались стёкла в окнах)», — указано в сообщении.

7 октября на арсенале в районе населённого пункта Желтухино в Рязанской области произошёл пожар из-за загоревшейся травы.

В области введён режим ЧС. Более 2,3 тыс. человек были эвакуированы, также не менее 16 человек пострадали.