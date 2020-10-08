В Рязанской области при ЧП повреждены две школы и детский сад

Короткая ссылка
В Скопинском районе Рязанской области в результате ЧП на территории воинской части получили повреждения здания двух школ и детского сада. Дети не пострадали. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.
В Рязанской области при ЧП повреждены две школы и детский сад
  • © РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

В региональном правительстве заявили, что все дети, которые были эвакуированы из зоны ЧС, находятся в безопасности. Отмечается, что пострадавших среди детей нет. 

«По предварительной информации, в результате пожара на территории склада артиллерийского вооружения военной части в посёлке Желтухинский повреждены здания школы и детсада в Мало-Шелемишево (выбиты окна и двери), а также в Первомайском филиале Ряжской школы №3 (потрескались стёкла в окнах)», — указано в сообщении.

7 октября на арсенале в районе населённого пункта Желтухино в Рязанской области произошёл пожар из-за загоревшейся травы

В области введён режим ЧС. Более 2,3 тыс. человек были эвакуированы, также не менее 16 человек пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить