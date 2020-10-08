Глава МЧС доложит Путину о ситуации с пожаром под Рязанью
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«В середине дня он (Путин) имеет в виду созвать совещание, на котором заслушает доклад главы МЧС Евгения Зиничева, который вчера, как вы знаете, экстренно вылетал в Рязанскую область в связи с возгоранием склада боеприпасов», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин заслушает доклад министра о том, что делается для ликвидации этого пожара и его последствий.
7 октября на арсенале в районе населённого пункта Желтухино под Рязанью произошёл пожар из-за загоревшейся травы. В регионе ввели режим ЧС. Более 2,3 тыс. человек были эвакуированы. Пострадали не менее 16 человек.
СК возбудил уголовное дело.