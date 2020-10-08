Глава МЧС доложит Путину о ситуации с пожаром под Рязанью

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 октября, заслушает доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с пожаром на складе боеприпасов в Рязанской области.

«В середине дня он (Путин) имеет в виду созвать совещание, на котором заслушает доклад главы МЧС Евгения Зиничева, который вчера, как вы знаете, экстренно вылетал в Рязанскую область в связи с возгоранием склада боеприпасов», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин заслушает доклад министра о том, что делается для ликвидации этого пожара и его последствий.

7 октября на арсенале в районе населённого пункта Желтухино под Рязанью произошёл пожар из-за загоревшейся травы. В регионе ввели режим ЧС. Более 2,3 тыс. человек были эвакуированы. Пострадали не менее 16 человек.

СК возбудил уголовное дело.