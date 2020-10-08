Глава МЧС доложит Путину о ситуации с пожаром под Рязанью

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в четверг, 8 октября, заслушает доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с пожаром на складе боеприпасов в Рязанской области.
Глава МЧС доложит Путину о ситуации с пожаром под Рязанью
  • © Главное управление МЧС России по Рязанской области

«В середине дня он (Путин) имеет в виду созвать совещание, на котором заслушает доклад главы МЧС Евгения Зиничева, который вчера, как вы знаете, экстренно вылетал в Рязанскую область в связи с возгоранием склада боеприпасов», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин заслушает доклад министра о том, что делается для ликвидации этого пожара и его последствий.

7 октября на арсенале в районе населённого пункта Желтухино под Рязанью произошёл пожар из-за загоревшейся травы. В регионе ввели режим ЧС. Более 2,3 тыс. человек были эвакуированы. Пострадали не менее 16 человек.

СК возбудил уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить