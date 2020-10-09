Комитет Госдумы готовит проект об ответственности за цензуру в сети

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Комитет Госдумы начал подготовку законопроекта об ответственности за цензуру в интернете после заявления Facebook о блокировке страниц, связанных с «Единой Россией». Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн.
Комитет Госдумы готовит проект об ответственности за цензуру в сети
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, в четверг, 8 октября, соцсеть Facebook в отчёте объявила об удалении некоторых учётных записей и страниц, за которыми, как она считает, стоят люди, связанные с партией «Единая Россия».

«Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с Роскомнадзором и экспертным сообществом уже приступил к разработке законодательной инициативы, которая введёт ответственность за нарушение этих прав в интернете», — сказал Хинштейн.

В мае в МИД России заявили о дискриминации русскоязычных медиа на YouTube.

Там также сообщили, что в январе 2019 года «под надуманным предлогом модераторами Facebook было удалено более 500 страниц, связанных с Россией, в том числе материалы информагентства Sputnik.

Кроме того, в сентябре Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за введённых ограничений на фильм «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» на видеохостинге YouTube.

28 сентября МИД призвал соцсеть Twitter отказаться от применения инструментов недобросовестной конкуренции в отношении российских СМИ.

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