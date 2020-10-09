Эксперт рассказала, почему важно вызывать врача на дом при простуде
- РИА Новости
«У коронавируса нет особой клинической картины, которую простой человек, не имея специализированного образования, мог бы сам диагностировать», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, COVID-19 может определить только врач с помощью соответствующих тестов.
Поэтому, отметила Ткачёва, при любом респираторном заболевании нужно вызывать на дом специалиста для получения полной консультации и профессионального осмотра.
Кроме того, напомнила эксперт, после заболевания, в том числе ОРВИ, иммунитет ослаблен и человек находится в группе риска с точки зрения других инфекций.
«Как долго идёт процесс восстановления, срок сугубо индивидуальный. Но принимать решение о возвращении к привычному образу жизни нужно только согласно рекомендациям лечащего врача», — заключила она.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.