Эксперт рассказала, почему важно вызывать врача на дом при простуде

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва рассказала, почему важно вызывать врача на дом при простуде.

«У коронавируса нет особой клинической картины, которую простой человек, не имея специализированного образования, мог бы сам диагностировать», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, COVID-19 может определить только врач с помощью соответствующих тестов.

Поэтому, отметила Ткачёва, при любом респираторном заболевании нужно вызывать на дом специалиста для получения полной консультации и профессионального осмотра.

Кроме того, напомнила эксперт, после заболевания, в том числе ОРВИ, иммунитет ослаблен и человек находится в группе риска с точки зрения других инфекций.

«Как долго идёт процесс восстановления, срок сугубо индивидуальный. Но принимать решение о возвращении к привычному образу жизни нужно только согласно рекомендациям лечащего врача», — заключила она.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.