Вирусолог оценил ситуацию с COVID-19

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев оценил ситуацию с COVID-19.

«Сейчас стали следить за масками во всех общественных местах, за поведением людей, значительную часть населения перевели на удалёнку. Это и пожилые, и больные. Кроме того, есть пожелание, чтобы до 50% сотрудников работали из дома», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, результат таких мер можно будет увидеть примерно в 20-х числах октября.

Малышев считает, что если граждане станут делать то, что должны, то усиление ограничительных мер не потребуется.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.