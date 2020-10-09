В Петербурге прокомментировали ситуацию с прививочной кампанией

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с прививочной кампанией, в рамках национального календаря профилактических прививок на сегодня вакцинирован 1 225 101 человек.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные официального сайта администрации города.

Среди тех, кто получил вакцину, более 200 тыс. — дети, 5 тыс. — беременные женщины.

«Необходимо использовать все средства защиты, обезопасить себя и своих близких», — цитирует издание губернатора Александра Беглова.

Прививочные бригады работают во всех районах. В 15 организована работа 40 передвижных пунктов.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.