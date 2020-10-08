В пробах воды на Камчатке нашли превышение концентрации трёх веществ

Росприроднадзор представил расширенные анализы проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. Зафиксировано превышение железа, фенола и фосфат-иона.

«В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза», — говорится в сообщении Минприроды России.

В ведомстве уточнили, что химический анализ донных отложений таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, тяжелые металлы, в том числе ртуть, нитраты, фосфаты, хлориды, сульфаты и другие предполагает проведение обязательной предварительной процедуры пробоподготовки.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что исследования проб морской воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу — в 2,5 раза. При этом исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная не показали следов ядовитых веществ.

3 октября СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики СК России из-за возможной экологической катастрофы в регионе.