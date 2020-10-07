Генпрокуратура рассказала о результатах исследования воды на Камчатке

Генпрокуратура России сообщила, что исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу — в 2,5 раза.

«Первоначальные исследования проб воды, проведённые Камчатским УГМС, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу — в 2,5 раза», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что исследованы песок и вода с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже.

В ходе проверочных мероприятий выполнены осмотры прибрежной территории, взяты пробы воды и почвы, в том числе в районах Халактырского пляжа и Авачинской бухты. Результаты исследования атмосферного воздуха, проведённого Камчатским УГМС 5 октября в районе Халактырского пляжа, не установили загрязнения.

3 октября СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики СК России из-за возможной экологической катастрофы в регионе.