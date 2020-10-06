Криминалисты СК отправятся на Камчатку из-за возможной экологической катастрофы

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики СК России из-за возможной экологической катастрофы в регионе.

Об этом говорится на сайте СК России.

«Александр Бастрыкин принял решение о направлении в регион сотрудников Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, а также специалистов судебно-экспертного центра для организации оперативного исследования анализов изъятых проб», — указывается в заявлении.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал две основные версии загрязнения прибрежных вод, которые отрабатывают специалисты. Причина может быть природной или же техногенной.

3 октября СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке.