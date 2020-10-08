Губернатор Камчатки прокомментировал результаты исследования воды

Губернатор Камчатки Владимир Солодов отметил, что исследования морской воды у побережья не показали наличие отравляющих веществ и токсинов.

«Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод — до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, — не выявлено. В частности, можно сказать, что отрицательные пробы получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях», — цитирует его РИА Новости.

Солодов отметил, что обнаруженные превышения по содержанию нефтепродуктов и фенолов не могут привести к такой массовой гибели морских животных и вреду для здоровья жителей.

«Все остальные вещества пока находятся в норме. И учёные продолжают интенсивный поиск... Уровень радиации находится в норме, замеры производятся ежедневно по всем точкам», — добавил губернатор Камчатки.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что исследования проб морской воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу — в 2,5 раза. При этом исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная не показали следов ядовитых веществ.

3 октября СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики СК России из-за возможной экологической катастрофы в регионе.