В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные областного оперштаба.

До 18 октября в регионе продлён режим повышенной готовности. На заседании оперативного штаба, которое прошло 8 октября, отменены массовые мероприятия в закрытых помещениях.

За последние сутки зафиксировано 96 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 50 человек.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.