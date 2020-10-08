В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусной инфекцией.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные областного оперштаба.

До 18 октября в регионе продлён режим повышенной готовности. На заседании оперативного штаба, которое прошло 8 октября, отменены массовые мероприятия в закрытых помещениях.

За последние сутки зафиксировано 96 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 50 человек.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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