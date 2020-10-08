Выписаны госпитализированные после линейки школьники

Короткая ссылка
Из больницы выписали всех детей, которые были госпитализированы в понедельник, 5 октября, после того как почувствовали себя плохо на торжественной линейке в великолукской школе № 7 в Псковской области.
Выписаны госпитализированные после линейки школьники
  • РИА Новости

«По информации Комитета по здравоохранению Псковской области, пострадавшие 5 октября в Великих Луках школьники выписаны из больницы. Дети здоровы, рисков нет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации региона.

Ранее была выписана первая группа из восьми детей.

Как сообщали ранее местные власти, 13 школьников потеряли сознание во время линейки в школе №7.

Глава СК Александр Бастрыкин поставил ход проверки обстоятельств происшествия на контроль в центральном аппарате ведомства.

Было заведено дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить