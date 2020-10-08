Выписаны госпитализированные после линейки школьники

Из больницы выписали всех детей, которые были госпитализированы в понедельник, 5 октября, после того как почувствовали себя плохо на торжественной линейке в великолукской школе № 7 в Псковской области.

РИА Новости

«По информации Комитета по здравоохранению Псковской области, пострадавшие 5 октября в Великих Луках школьники выписаны из больницы. Дети здоровы, рисков нет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации региона. Ранее была выписана первая группа из восьми детей. Как сообщали ранее местные власти, 13 школьников потеряли сознание во время линейки в школе №7. Глава СК Александр Бастрыкин поставил ход проверки обстоятельств происшествия на контроль в центральном аппарате ведомства. Было заведено дело.