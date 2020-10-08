Выписаны госпитализированные после линейки школьники
- РИА Новости
«По информации Комитета по здравоохранению Псковской области, пострадавшие 5 октября в Великих Луках школьники выписаны из больницы. Дети здоровы, рисков нет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации региона.
Ранее была выписана первая группа из восьми детей.
Как сообщали ранее местные власти, 13 школьников потеряли сознание во время линейки в школе №7.
Глава СК Александр Бастрыкин поставил ход проверки обстоятельств происшествия на контроль в центральном аппарате ведомства.
Было заведено дело.