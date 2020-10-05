Бастрыкин поставил на контроль проверку по ЧП в Псковской области
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Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.
Председатель СК поручил направить в Псковскую область криминалистов центрального аппарата ведомства.
«Ход проведения процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — заявили в Следственном комитете.
Ранее 13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в школе в Великих Луках. Прокуратура организовала проверку. Также проверку начало региональное СУ СК.
Медики рассказали о состоянии пострадавших.