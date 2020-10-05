Бастрыкин поставил на контроль проверку по ЧП в Псковской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК ход проверки обстоятельств госпитализации 13 школьников в Великих Луках в Псковской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

Председатель СК поручил направить в Псковскую область криминалистов центрального аппарата ведомства.

«Ход проведения процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — заявили в Следственном комитете.

Ранее 13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в школе в Великих Луках. Прокуратура организовала проверку. Также проверку начало региональное СУ СК.

Медики рассказали о состоянии пострадавших.