Бастрыкин поставил на контроль проверку по ЧП в Псковской области

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК ход проверки обстоятельств госпитализации 13 школьников в Великих Луках в Псковской области.
Бастрыкин поставил на контроль проверку по ЧП в Псковской области
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Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

Председатель СК поручил направить в Псковскую область криминалистов центрального аппарата ведомства. 

«Ход проведения процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — заявили в Следственном комитете.

Ранее 13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в школе в Великих Луках. Прокуратура организовала проверку. Также проверку начало региональное СУ СК. 

Медики рассказали о состоянии пострадавших.

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