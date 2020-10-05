Прокуратура начала проверку после инцидента со школьниками под Псковом

Короткая ссылка
Прокуратура Псковской области организовала проверку по факту госпитализации 13 школьников, потерявших сознание во время линейки в школе в Великих Луках.
Прокуратура начала проверку после инцидента со школьниками под Псковом
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По указанию прокурора области Ивана Грибова прокуратурой региона организовано проведение проверки по факту госпитализации 13 несовершеннолетних учащихся общеобразовательной школы №7 города Великие Луки», — указано в сообщении.

Во время проверки прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего и даст оценку действиям образовательной организации.

Ранее 13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в школе в Великих Луках. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Причины произошедшего устанавливаются.

Одна из школьниц в беседе с телеканалом «360» прокомментировала инцидент, произошедший на линейке в Великих Луках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить