Прокуратура начала проверку после инцидента со школьниками под Псковом

Прокуратура Псковской области организовала проверку по факту госпитализации 13 школьников, потерявших сознание во время линейки в школе в Великих Луках.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По указанию прокурора области Ивана Грибова прокуратурой региона организовано проведение проверки по факту госпитализации 13 несовершеннолетних учащихся общеобразовательной школы №7 города Великие Луки», — указано в сообщении.

Во время проверки прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего и даст оценку действиям образовательной организации.

Ранее 13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в школе в Великих Луках. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Причины произошедшего устанавливаются.

Одна из школьниц в беседе с телеканалом «360» прокомментировала инцидент, произошедший на линейке в Великих Луках.