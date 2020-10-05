Прокуратура начала проверку после инцидента со школьниками под Псковом
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По указанию прокурора области Ивана Грибова прокуратурой региона организовано проведение проверки по факту госпитализации 13 несовершеннолетних учащихся общеобразовательной школы №7 города Великие Луки», — указано в сообщении.
Во время проверки прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего и даст оценку действиям образовательной организации.
Ранее 13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в школе в Великих Луках. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Причины произошедшего устанавливаются.
Одна из школьниц в беседе с телеканалом «360» прокомментировала инцидент, произошедший на линейке в Великих Луках.