В Псковской области 13 школьников потеряли сознание на линейке

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В Псковской области в городе Великие Луки 13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в школе. Об этом сообщили местные власти.
В Псковской области 13 школьников потеряли сознание на линейке
  • РИА Новости

Как заявили в региональном Комитете по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии. Состояние остальных оценивается как средней тяжести.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста», — приводит портал «Влуки.ру» слова председателя Комитета по образованию Псковской области Александра Седунова. 

По его словам, все дети находятся под наблюдением врачей, у каждого из них взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего.

По факту инцидента проводится проверка.

В сентябре в Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне.

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