В Псковской области 13 школьников потеряли сознание на линейке
- РИА Новости
Как заявили в региональном Комитете по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии. Состояние остальных оценивается как средней тяжести.
«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста», — приводит портал «Влуки.ру» слова председателя Комитета по образованию Псковской области Александра Седунова.
По его словам, все дети находятся под наблюдением врачей, у каждого из них взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего.
По факту инцидента проводится проверка.
В сентябре в Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне.