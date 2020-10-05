Медики рассказали о состоянии пострадавших в Псковской области детей
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного врача Великолукской детской городской больницы Татьяну Менькову.
«У двух детей, которые поступали в отделение реанимации, (состояние. — RT) ближе к удовлетворительному. Все дети обследуются, наблюдаются», — рассказала она.
Главврач добавила, что самочувствие у всех детей «неплохое». По её словам, «жалоб практически никто не предъявляет». Она отметила, что «состояние детей значительно улучшилось».
Первый заместитель губернатора Вера Емельянова сообщила, что дети жаловались на головокружение и головную боль. Сейчас «все признаки прошли».
«Наблюдение продлится до получения всех необходимых анализов, которые сейчас проходят лабораторные исследования», — заявила она.
Ранее 13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в школе в Великих Луках. Прокуратура организовала проверку.
Одна из школьниц в беседе с телеканалом «360» прокомментировала инцидент, произошедший на линейке в Великих Луках.