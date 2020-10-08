В Удмуртии проводят проверку по ситуации со стимулирующими надбавками медикам

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Прокуратура Удмуртии проводит проверку по ситуации со стимулирующими надбавками медикам, работающим с пациентами с COVID-19.
В Удмуртии проводят проверку по ситуации со стимулирующими надбавками медикам
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные пресс-службы контрольно-надзорного органа.

В ходе проверки установлено, что в Глазовской межрайонной больнице федеральные стимулирующие выплаты, положенные за работу с лицами из группы риска, не начислены некоторым медработникам и водителю линейной бригады скорой медицинской помощи. Главному врачу больницы внесено представление.

В настоящее время в больницах региона продолжаются прокурорские проверки.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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