Сапёры прибыли на место взрывов снарядов на военных складах

Более 100 специалистов инженерно-сапёрных подразделений и более 20 единиц техники прибыли на место взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области, сообщает Минобороны.

«Сводные отряды разминирования инженерных подразделений ЗВО прибыли в район ЧС на складе боеприпасов в Рязанской области. В составе сводных отрядов свыше 100 специалистов инженерно-сапёрных подразделений, более 20 единиц военной и специальной техники», — приводит сообщение РИА Новости.

В состав подразделений есть минно-розыскные собаки.

Ожидается, что в ближайшее время начнётся поэтапное разминирование территории.

В Минобороны также сообщили, что интенсивность разрывов снарядов снизилась до одного взрыва в 15—25 минут, что свидетельствует об уничтожении основных групп боеприпасов.

Ранее Минобороны нарастило наземную группировку на месте пожара под Рязанью.

7 октября на складе боеприпасов в районе населённого пункта Желтухино под Рязанью произошёл пожар из-за загоревшейся травы. Из-за произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

Восемь человек пострадали, более 2,3 тыс. человек эвакуированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.