Сапёры прибыли на место взрывов снарядов на военных складах

Короткая ссылка
Более 100 специалистов инженерно-сапёрных подразделений и более 20 единиц техники прибыли на место взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области, сообщает Минобороны.
Сапёры прибыли на место взрывов снарядов на военных складах
  • globallookpress.com
  • © rzn.info

«Сводные отряды разминирования инженерных подразделений ЗВО прибыли в район ЧС на складе боеприпасов в Рязанской области. В составе сводных отрядов свыше 100 специалистов инженерно-сапёрных подразделений, более 20 единиц военной и специальной техники», — приводит сообщение РИА Новости.

В состав подразделений есть минно-розыскные собаки.

Ожидается, что в ближайшее время начнётся поэтапное разминирование территории.

В Минобороны также сообщили, что интенсивность разрывов снарядов снизилась до одного взрыва в 15—25 минут, что свидетельствует об уничтожении основных групп боеприпасов.

Ранее Минобороны нарастило наземную группировку на месте пожара под Рязанью.

7 октября на складе боеприпасов в районе населённого пункта Желтухино под Рязанью произошёл пожар из-за загоревшейся травы. Из-за произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

Восемь человек пострадали, более 2,3 тыс. человек эвакуированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить