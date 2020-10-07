В Петербурге планируют закупить 310 машин скорой помощи к 2023 году

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В Санкт-Петербурге состоялось заседание городского правительства, на котором рассмотрели проект бюджета на 2021—2023 годы.
В Петербурге планируют закупить 310 машин скорой помощи к 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Губернатор Александр Беглов заявил, что на госпрограмму «Здравоохранение» направлено 122 млрд рублей, что на 5 млрд больше, чем годом ранее.

В частности, в течение трёх лет планируется купить 310 машин скорой помощи.

Также будет увеличено финансирование госпрограммы «Образование».

Ранее телеканал «360» сообщал, что новыми аппаратами для малоинвазивных операций оснастят 40 больниц Московской области.

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