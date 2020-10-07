В Петербурге планируют закупить 310 машин скорой помощи к 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
Губернатор Александр Беглов заявил, что на госпрограмму «Здравоохранение» направлено 122 млрд рублей, что на 5 млрд больше, чем годом ранее.
В частности, в течение трёх лет планируется купить 310 машин скорой помощи.
Также будет увеличено финансирование госпрограммы «Образование».
Ранее телеканал «360» сообщал, что новыми аппаратами для малоинвазивных операций оснастят 40 больниц Московской области.