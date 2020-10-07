В Петербурге планируют закупить 310 машин скорой помощи к 2023 году

В Санкт-Петербурге состоялось заседание городского правительства, на котором рассмотрели проект бюджета на 2021—2023 годы.

Об этом сообщают «Невские новости».

Губернатор Александр Беглов заявил, что на госпрограмму «Здравоохранение» направлено 122 млрд рублей, что на 5 млрд больше, чем годом ранее.

В частности, в течение трёх лет планируется купить 310 машин скорой помощи.

Также будет увеличено финансирование госпрограммы «Образование».

Ранее телеканал «360» сообщал, что новыми аппаратами для малоинвазивных операций оснастят 40 больниц Московской области.