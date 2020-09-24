В больницах Подмосковья появятся новые аппараты для малоинвазивных операций

Новыми аппаратами для малоинвазивных операций оснастят 40 больниц Московской области. Среди них — гастроскопы и бронхоскопы.

Об этом сообщает телеканал «360».

Техника поступит в медучреждения Коломны, Подольска, Одинцова, Клина и других городов.

«Мы закупили 129 единиц эндоскопического оборудования, которое позволит проводить качественные, высокоинформативные исследования», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По её словам, с помощью аппаратов специалисты смогут проводить и малоинвазивные высокотехнологичные операции.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о ходе вакцинации против гриппа.