В больницах Подмосковья появятся новые аппараты для малоинвазивных операций
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Об этом сообщает телеканал «360».
Техника поступит в медучреждения Коломны, Подольска, Одинцова, Клина и других городов.
«Мы закупили 129 единиц эндоскопического оборудования, которое позволит проводить качественные, высокоинформативные исследования», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
По её словам, с помощью аппаратов специалисты смогут проводить и малоинвазивные высокотехнологичные операции.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о ходе вакцинации против гриппа.