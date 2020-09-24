В больницах Подмосковья появятся новые аппараты для малоинвазивных операций

Короткая ссылка
Новыми аппаратами для малоинвазивных операций оснастят 40 больниц Московской области. Среди них — гастроскопы и бронхоскопы.
В больницах Подмосковья появятся новые аппараты для малоинвазивных операций
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Техника поступит в медучреждения Коломны, Подольска, Одинцова, Клина и других городов.

«Мы закупили 129 единиц эндоскопического оборудования, которое позволит проводить качественные, высокоинформативные исследования», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По её словам, с помощью аппаратов специалисты смогут проводить и малоинвазивные высокотехнологичные операции.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о ходе вакцинации против гриппа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить