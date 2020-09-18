В Севастополе рассказали о ходе вакцинации против гриппа

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Заместитель директора Департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов рассказал о ходе вакцинации против гриппа.
В Севастополе рассказали о ходе вакцинации против гриппа
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На 17 сентября привито взрослых — 39 379 человек, детей — 5683, беременных — 869», — сказал Нусинов.

Со своей стороны, вице-губернатор Александр Кулагин отметил, что план по прививкам — 60% от всего населения, включая 75% из группы повышенного риска.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что более 61,4 тыс. человек в Калининградской области сделали прививку от гриппа за неделю.

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