Более 61 тысячи человек в Калининградской области сделали прививку от гриппа за неделю

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Более 61,4 тыс. человек в Калининградской области сделали прививку от гриппа за неделю.
Более 61 тысячи человек в Калининградской области сделали прививку от гриппа за неделю
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

Как заявила главный санитарный врач региона Елена Бабура, современная вакцинация — основной и наиболее эффективный способ профилактики заболевания.

«Прививка от гриппа особенно актуальна в этом году. В предстоящем эпидемическом сезоне существует риск одновременной циркуляции респираторных вирусов, вирусов гриппа и COVID-19», — сказала она.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко в беседе с Nation News рассказал об особенностях вакцинации.

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