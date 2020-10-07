Два человека пострадали при пожаре на арсенале в Рязанской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя приёмного отделения Скопинской районной больницы.
«Поступают. Пока два человека. Женщина — в реанимацию, мужчину пока обследуем», — сказала собеседник.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. На место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.
Военные прокуроры уже начали проверку в связи с произошедшим.