Два человека пострадали при пожаре на арсенале в Рязанской области

Два человека получили травмы в результате взрывов на складах с боеприпасами в Скопинском районе Рязанской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя приёмного отделения Скопинской районной больницы.

«Поступают. Пока два человека. Женщина — в реанимацию, мужчину пока обследуем», — сказала собеседник.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. На место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.

Военные прокуроры уже начали проверку в связи с произошедшим.