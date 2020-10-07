Эксперт прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России

Доктор медицинских наук Александр Серяков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России.

«Вместе с ростом сезонных заболеваний в рост пошёл и COVID», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, система здравоохранения способна справиться с ситуацией.

«Резерв коек у Российской Федерации есть, опыт у врачей, среднего медицинского персонала, инфекционистов и эпидемиологов тоже имеется. В наличии и опыт у организаторов системы здравоохранения. У населения также есть социальный опыт», — пояснил Серяков.

Он отметил, что клиники находятся в рабочем состоянии, появились и новые лекарства.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.