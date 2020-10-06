Кибовский и Швыдкой оценили проведение форума по истории в Музее Победы

Руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский прокомментировал RT в ходе форума «История для будущего. Новый взгляд» значение мероприятия.

Он отметил, что форум «имеет очень актуальную и важную повестку».

«Мы должны быть готовы к тому, что постепенно, по мере того как отходят эти события вглубь веков, всё-таки начинаются поколенческие процессы, которые происходят всегда, по отношению к любой войне, к любому событию», — сказал он.

По его словам, это касается даже такого события, как Великая Отечественная война.

«Мы видим, что уже сегодня в четвёртом, в пятом поколении после фронтовиков зачастую новые поколения воспринимают, во-первых, уже не так внимательно и горячо, но главное — теряется ощущение сопричастности с подвигом наших предков», — добавил он.

Проведение форума оценил в беседе с RT спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Очень много сегодня зависит от общего представления об истории, это очень важно. Поскольку сегодня День учителя и здесь собрались в том числе учителя, ректоры вузов, то проблема воспитания исторической памяти, проблема преподавания истории — это одна из очень важных тем», — сказал он.

Как отметил Швыдкой, каждое государство создаёт свою историю.

«Она может быть правдива безусловно, она может быть ориентирована на самые новейшие достижения исторической науки, но тем не менее для понимания самоидентичности нужна собственная история», — отметил он.

По его словам, в ходе форума речь шла о том, как «при необычайной сложности российской истории» показать молодым людям, что эта история необходима для их собственного понимания мира.

«Не только для воспитания патриотизма, не только для воспитания любви к своей стране, но и вообще для понимания мира», — добавил он.

В Музее Победы 5 октября состоялся форум «История для будущего. Новый взгляд», приуроченный ко Дню учителя и Дню памяти подольских курсантов.

Его участниками в том числе стали помощник президента России Владимир Мединский, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин.