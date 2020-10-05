Нарышкин заявил, что историю используют как объект политической борьбы

В настоящее время история используется в мире как объект политической борьбы и информационной войны. Об этом RT на форуме «История для будущего. Новый взгляд» заявил председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин.

«Важность данного форума, конечно, определяется значением истории как науки, определяется значением исторических знаний как элемента — и важнейшего элемента — формирования национального самосознания, формирования гражданственности, формирования у наших граждан осознания того, что мы единый народ, мы единое государство. Тем более это важно в нынешних условиях, когда, к сожалению, история используется как объект такой политической борьбы. История используется в информационной войне», — сказал он.

По его словам, вокруг различных событий прошлого «идут подчас нечестные дискуссии».

«Некоторые горе-политики и те, кто называют себя историками, но таковыми на самом деле не являются, договорились до того, что это не фашистская Германия напала на Советский Союз, а они что-то такое между собой не поделили и в итоге началась Вторая мировая война. Это, конечно, аморально, это чушь, с этим нужно бороться. Бороться прежде всего за счёт исторического просвещения, за счёт того, что в публичный оборот выходят всё новые и новые архивные документы, которые ясно показывают, где правда, а где ложь», — добавил Нарышкин.

В Музее Победы 5 октября состоялся форум «История для будущего. Новый взгляд», приуроченный ко Дню учителя и Дню памяти подольских курсантов.

Его участниками в том числе стали Нарышкин, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, помощник президента Владимир Мединский.