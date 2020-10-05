Нарышкин заявил, что историю используют как объект политической борьбы
«Важность данного форума, конечно, определяется значением истории как науки, определяется значением исторических знаний как элемента — и важнейшего элемента — формирования национального самосознания, формирования гражданственности, формирования у наших граждан осознания того, что мы единый народ, мы единое государство. Тем более это важно в нынешних условиях, когда, к сожалению, история используется как объект такой политической борьбы. История используется в информационной войне», — сказал он.
По его словам, вокруг различных событий прошлого «идут подчас нечестные дискуссии».
«Некоторые горе-политики и те, кто называют себя историками, но таковыми на самом деле не являются, договорились до того, что это не фашистская Германия напала на Советский Союз, а они что-то такое между собой не поделили и в итоге началась Вторая мировая война. Это, конечно, аморально, это чушь, с этим нужно бороться. Бороться прежде всего за счёт исторического просвещения, за счёт того, что в публичный оборот выходят всё новые и новые архивные документы, которые ясно показывают, где правда, а где ложь», — добавил Нарышкин.
В Музее Победы 5 октября состоялся форум «История для будущего. Новый взгляд», приуроченный ко Дню учителя и Дню памяти подольских курсантов.
Его участниками в том числе стали Нарышкин, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, помощник президента Владимир Мединский.