В Музее Победы состоится форум «История для будущего. Новый взгляд»

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В Музее Победы 5 октября состоится приуроченный ко Дню учителя и Дню памяти подольских курсантов форум «История для будущего. Новый взгляд». Об этом сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.
В Музее Победы состоится форум «История для будущего. Новый взгляд»
  • РИА Новости

Мероприятие, в котором примут участие учёные, политики, педагоги и лидеры общественного мнения, пройдёт в Зале Полководцев.

«В ходе работы дискуссионных площадок в формате ток-шоу состоится обсуждение подходов к изучению и популяризации истории как науки, истории как учебной дисциплины в общеобразовательных школах, среднеспециальных и высших учебных заведениях», — говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, будет уделено внимание роли исторического просвещения в масс-медиа и искусстве.

Форум посетят, в частности, помощник президента России Владимир Мединский, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и другие гости.

Организаторами мероприятия при поддержке Министерства культуры выступили Российское военно-историческое общество, Российский фонд культуры и Музей Победы.

НСН передавала, что в московском парке «Россия — Моя история» на ВДНХ с 5 сентября по 5 октября будет работать мультимедийная выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

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