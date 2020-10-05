Пушков назвал острыми «схватки» вокруг истории в мире

В настоящее время формируется «новый мир», в связи с чем происходят «острые схватки» вокруг истории, и от того, какая историческая концепция возобладает, зависит, каким будет этот новый мир. Об этом RT на форуме «История для будущего. Новый взгляд» заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Поэтому и схватки вокруг истории такие острые сейчас. Потому что сейчас формируется новый мир. Каким он будет, зависит в том числе от того, какая историческая концепция, какая историческая доктрина возобладает. Вы знаете, что историю всегда пишут победители. И иногда те, кто ещё не победил, уже пытаются историю писать так, как будто бы они победили», — сказал он.

Как отметил сенатор, Россия должна отстаивать свою точку зрения.

«Я считаю, что мы не должны позволить нашим политическим противникам, которых мы иногда называем партнёрами, писать историю всего мира. И, в частности, нашу. Мы должны отстаивать нашу точку зрения. Мы должны понимать, что мы являемся гигантским оплотом подлинной истории. Наша страна — мощная, крупная, один из лидеров современного мира, мы являемся одним из оплотов той истории, которая не должна дать сформировать не наше будущее», — подчеркнул он.

В Музее Победы 5 октября состоялся форум «История для будущего. Новый взгляд», приуроченный ко Дню учителя и Дню памяти подольских курсантов.

Его участниками в том числе стали Пушков, помощник президента Владимир Мединский, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.