Мединский назвал роль истории в межгосударственных отношениях

История стала прикладной дисциплиной в межгосударственных отношениях, страны и общество используют её для конкурентной борьбы. Об этом RT на форуме «История для будущего. Новый взгляд» заявил помощник президента России Владимир Мединский.

«В современном мире, безусловно, история стала прикладной дисциплиной в межгосударственных отношениях», — сказал он.

По его словам, это вопрос не только учёбы в школе, но и того, что «история используется в современной политике всеми странами».

«Обыденным стало понятие «историческая политика», когда, по сути, государство и общество не только формируют своё отношение к истории, но и используют историю для межгосударственной конкурентной борьбы. Это общее место. И как здесь позиционировать нам самим себя, как нам относиться, какую политику нам выстраивать, как нам координировать усилия с профессиональным, историческим, научным сообществом, с преподавательским сообществом — именно этой теме и посвящён форум», — добавил он.

Как отметил Мединский, «мировые центры силы» насаждают собственную трактовку истории.

«Либо глобальные — как США, либо региональные — на Востоке, на Западе и так далее. Речь идёт о том, что правительства и руководства всех стран осознали сегодня важность истории для формирования умов и насколько это мотивирует поведение людей. Поэтому никто уже мелкими фальсификациями не ограничивается. Просто насаждается, продавливается собственная трактовка хода исторических событий», — подчеркнул Мединский.

В Музее Победы 5 октября состоялся форум «История для будущего. Новый взгляд», приуроченный к Дню учителя и Дню памяти подольских курсантов.

Его участниками в том числе стали Мединский, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин.