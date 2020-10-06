Иммунолог прокомментировал сообщения о защите от COVID-19 при мутации генов

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок прокомментировал сообщение о том, что люди с определёнными мутациями в генах не могут заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Генетическое разнообразие людей на планете огромно. Определённые наборы генов у конкретно взятого человека могут приводить к тому, что у него есть предрасположенность к болезням суставов, но он никогда не заболеет атеросклерозом, например», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, гены — это обмен веществ, склонность или устойчивость к заболеваниям.

Что касается пандемии, то Болибок отметил большое количество болеющих бессимптомно.

«В основном это дети и молодые люди. Кто-то переносит в виде ОРВИ, но чем старше человек или у него есть сопутствующие болезни, тем тяжелее он болеет», — сказал эксперт.

Главной защитой, отметил он, является так называемый врождённый иммунитет.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет к COVID-19.

Кроме того, вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до шести месяцев.

В Роспотребнадзоре в ответ на его слова подчеркнули, что пока нет достаточных данных о том, как долго сохраняется иммунитет у переболевших.