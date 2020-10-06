Иммунолог прокомментировал сообщения о защите от COVID-19 при мутации генов

Короткая ссылка
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок прокомментировал сообщение о том, что люди с определёнными мутациями в генах не могут заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19.
Иммунолог прокомментировал сообщения о защите от COVID-19 при мутации генов
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Генетическое разнообразие людей на планете огромно. Определённые наборы генов у конкретно взятого человека могут приводить к тому, что у него есть предрасположенность к болезням суставов, но он никогда не заболеет атеросклерозом, например», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, гены — это обмен веществ, склонность или устойчивость к заболеваниям.

Что касается пандемии, то Болибок отметил большое количество болеющих бессимптомно.

«В основном это дети и молодые люди. Кто-то переносит в виде ОРВИ, но чем старше человек или у него есть сопутствующие болезни, тем тяжелее он болеет», — сказал эксперт.

Главной защитой, отметил он, является так называемый врождённый иммунитет.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет к COVID-19

Кроме того, вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до шести месяцев.

В Роспотребнадзоре в ответ на его слова подчеркнули, что пока нет достаточных данных о том, как долго сохраняется иммунитет у переболевших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить