Навальный дал интервью Дудю

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Алексей Навальный дал интервью журналисту Юрию Дудю, в ходе которого рассказал о состоянии здоровья и курсе реабилитации.
Навальный дал интервью Дудю
  • Reuters

«Руки дрожат. Если я буду пить воду из бутылки, это будет маленький аттракцион. Но мне с каждым днём всё лучше», — сказал он.

Он сообщил о работе с физиотерапевтом.

«Мне нужно делать много упражнений на «право-лево», чтобы мозг соображал, что делает... Но всё будет хорошо, и я поправлюсь», — сказал Навальный.

2 сентября в Германии сообщили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

Позднее постпредство России при ЕС направило в Европарламент письмо с вопросами по ситуации вокруг Навального, указав на ряд нестыковок.

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