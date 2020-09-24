Лавров назвал несуразными ответы ФРГ на запросы по Навальному

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия говорит несуразные вещи в ответ на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Лавров отметил, что российская сторона слышит публичные комментарии, в том числе официальных лиц из ФРГ, «которые заявляют достаточно несуразные вещи».

«Например тезис о том, что всё, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил, что представители России «недели полторы назад» запросили официально у властей Германии консульский доступ к Навальному, однако не получили ответа на это обращение.

Ранее Лавров заявил об отказе ФРГ и ОЗХО отвечать на запросы по Навальному.