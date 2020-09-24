Лавров назвал несуразными ответы ФРГ на запросы по Навальному
- РИА Новости
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Лавров отметил, что российская сторона слышит публичные комментарии, в том числе официальных лиц из ФРГ, «которые заявляют достаточно несуразные вещи».
«Например тезис о том, что всё, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты», — цитирует его РИА Новости.
Также он заявил, что представители России «недели полторы назад» запросили официально у властей Германии консульский доступ к Навальному, однако не получили ответа на это обращение.
Ранее Лавров заявил об отказе ФРГ и ОЗХО отвечать на запросы по Навальному.