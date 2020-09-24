Лавров назвал несуразными ответы ФРГ на запросы по Навальному

Короткая ссылка
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия говорит несуразные вещи в ответ на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным.
Лавров назвал несуразными ответы ФРГ на запросы по Навальному
  • РИА Новости

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Лавров отметил, что российская сторона слышит публичные комментарии, в том числе официальных лиц из ФРГ, «которые заявляют достаточно несуразные вещи».

«Например тезис о том, что всё, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил, что представители России «недели полторы назад» запросили официально у властей Германии консульский доступ к Навальному, однако не получили ответа на это обращение.

Ранее Лавров заявил об отказе ФРГ и ОЗХО отвечать на запросы по Навальному.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить