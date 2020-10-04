В Камчатгидромете назвали причину выброса морских животных на берег

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Морских животных выбросило на побережье Камчатки из-за шторма, однако погибли они не из-за этого, рассказала начальник Камчатгидромета Вера Полякова. При этом она отметила, что загрязнение было в придонном слое акватории, поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу.
В Камчатгидромете назвали причину выброса морских животных на берег
  • РИА Новости

Как рассказала специалист, с 28 на 29 сентября на территорию Камчатки вышел циклон, а в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах наблюдался ветер более 25 м/с восточных направлений в сторону побережья.

«Исходя из этого вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до 6 м, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты», — цитирует её правительство края.

По мнению Поляковой, в данном случае, вероятно, произошло загрязнение, а после этого «штормовой ветер поднял всё в сторону берега».

«Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — сказала она.

Ранее следователи начали проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил краевому управлению ведомства доложить о ходе проведения проверки.

Как заявила заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая, Росрыболовство возбудило дело об административном правонарушении по факту загрязнения в Авачинском заливе.

Генеральная прокуратура России взяла под контроль ход и результаты проверки.

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