Губернатор Мурманской области сделал прививку от коронавируса
- РИА Новости
«Перед тем как прививка была поставлена на территорию Мурманской области, на этапе тестирования этой прививки в рамках исследований, ваш покорный слуга в Москве эту прививку сделал», — цитирует губернатора ТАСС.
Чибис рассказал, что чувствует себя хорошо и не ощущает каких-либо негативных последствий вакцинации.
В начале сентября стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин сделали прививку от коронавирусной инфекции.
Кроме того, прививку от COVID-19 сделали глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.