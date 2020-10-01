Губернатор Мурманской области сделал прививку от коронавируса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что испытал на себе вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на этапе исследований в Москве.

«Перед тем как прививка была поставлена на территорию Мурманской области, на этапе тестирования этой прививки в рамках исследований, ваш покорный слуга в Москве эту прививку сделал», — цитирует губернатора ТАСС.

Чибис рассказал, что чувствует себя хорошо и не ощущает каких-либо негативных последствий вакцинации.

В начале сентября стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин сделали прививку от коронавирусной инфекции.

Кроме того, прививку от COVID-19 сделали глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.