Мясников рассказал о требующих поездки в больницу симптомах COVID-19

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Телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников назвал симптомы коронавирусной инфекции, при которых необходимо ехать в медицинское учреждение.
Мясников рассказал о требующих поездки в больницу симптомах COVID-19
  • Pixabay

В качестве примера врач рассказал о человеке, который решил сделать компьютерную томографию из-за небольшого подъёма температуры. 

После получения результатов выяснилось, что пациент здоров.

«А не надо было ехать, если температура 37,5 градуса. Вирусная инфекция лечится на дому... Публиковал, когда нужно ехать к врачу: когда кашель, когда нарастает одышка. Когда вы не можете подняться на второй этаж, когда вы не можете говорить без одышки», — заявил Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Ранее телеведущий объяснил, почему росту числа выявленных случаев коронавируса в России можно «радоваться».

По его словам, «чем больше бессимптомных и лёгких форм», тем быстрее население достигнет «стадного популяционного иммунитета».

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