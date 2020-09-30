Мясников рассказал о требующих поездки в больницу симптомах COVID-19
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В качестве примера врач рассказал о человеке, который решил сделать компьютерную томографию из-за небольшого подъёма температуры.
После получения результатов выяснилось, что пациент здоров.
«А не надо было ехать, если температура 37,5 градуса. Вирусная инфекция лечится на дому... Публиковал, когда нужно ехать к врачу: когда кашель, когда нарастает одышка. Когда вы не можете подняться на второй этаж, когда вы не можете говорить без одышки», — заявил Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Ранее телеведущий объяснил, почему росту числа выявленных случаев коронавируса в России можно «радоваться».
По его словам, «чем больше бессимптомных и лёгких форм», тем быстрее население достигнет «стадного популяционного иммунитета».