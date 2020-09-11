Мясников назвал причину «радоваться» росту числа случаев коронавируса

Телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников объяснил, почему росту числа выявленных случаев коронавируса в России можно «радоваться». По его словам, «чем больше бессимптомных и лёгких форм», тем быстрее население достигнет «стадного популяционного иммунитета».

«Информация о количестве инфицированных — это абсолютно бессмысленная цифра, которая говорит только о вновь выявленных положительных тестах. Какой смысл её публиковать, я не понимаю по той причине, что их количество будет только расти. Коронавирус никуда не уйдёт. Нам важно знать, сколько у нас тяжёлых больных, сколько в реанимации, сколько умерло. Это говорит о степени опасности коронавируса, всё остальное — это просто цифры от лукавого», — сказал он в беседе с изданием «Подъём».

По словам Мясникова, к настоящему времени «не стало больше тяжёлых больных, больше смертей».

«Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растёт, потому что чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета. Нам это не остановить, это всё равно будет», — подчеркнул он.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявлял, что «всплески» коронавируса в настоящее время зафиксированы в 11 регионах России.

Как отметили в Кремле, незначительный рост в некоторых регионах действительно наблюдается, однако «это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок» и «начался учебный процесс».