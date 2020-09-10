Пульмонолог Минздрава: в 11 регионах выявлены вспышки коронавируса
- Reuters
По его словам, специалисты не могут говорить о второй волне COVID-19, поскольку в России пока идёт первая.
«Всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны», — сказал он.
Он объяснил, что под «всплесками» подразумевает прибавление новых случаев диагностированных больных с коронавирусной инфекцией.
«Это сегодня факт», — добавил он.
По данным на 10 сентября, в России за сутки выявили 5363 случая COVID-19.
Больше всего случаев было зарегистрировано в Москве — 695, Санкт-Петербурге — 215, Подмосковье — 169, Нижегородской области — 163, а также Ростовской области — 155.
Затем следует Ставропольский край, где выявлено 129 случаев, Свердловская (126), Воронежская (110), Ульяновская (108), Самарская (105) и Саратовская (103) области.