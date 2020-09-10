Пульмонолог Минздрава: в 11 регионах выявлены вспышки коронавируса

Вспышки коронавирусной инфекции зарегистрированы в настоящее время в 11 регионах России. Об этом, как передаёт ТАСС, рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

По его словам, специалисты не могут говорить о второй волне COVID-19, поскольку в России пока идёт первая.

«Всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны», — сказал он.

Он объяснил, что под «всплесками» подразумевает прибавление новых случаев диагностированных больных с коронавирусной инфекцией.

«Это сегодня факт», — добавил он.

По данным на 10 сентября, в России за сутки выявили 5363 случая COVID-19.

Больше всего случаев было зарегистрировано в Москве — 695, Санкт-Петербурге — 215, Подмосковье — 169, Нижегородской области — 163, а также Ростовской области — 155.

Затем следует Ставропольский край, где выявлено 129 случаев, Свердловская (126), Воронежская (110), Ульяновская (108), Самарская (105) и Саратовская (103) области.